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13:34   5 Декабря 2019
Россия

Медведев считает, что каждый россиянин должен с утра делать зарядку

Медведев считает, что каждый россиянин должен с утра делать зарядку

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о своей физической активности на большой пресс-конференции 5 декабря.

«Каждое утро занимаюсь спортом, поскольку без полноценной и достаточно длительной зарядки невозможно быть подготовленным к работе в режиме нон-стоп весь день», — подчеркнул он.

 Глава Кабмина напомнил, что рабочий день в правительстве «очень длинный».

«Считаю, что этим должен заниматься каждый член правительства, каждый гражданин нашей страны», — поделился мнением Медведев.

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Автор: Анна Манц
#медведев #спорт #пресс-конференция #зарядка

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