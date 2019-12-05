Медведев считает, что каждый россиянин должен с утра делать зарядку

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о своей физической активности на большой пресс-конференции 5 декабря.

«Каждое утро занимаюсь спортом, поскольку без полноценной и достаточно длительной зарядки невозможно быть подготовленным к работе в режиме нон-стоп весь день», — подчеркнул он.

Глава Кабмина напомнил, что рабочий день в правительстве «очень длинный».

«Считаю, что этим должен заниматься каждый член правительства, каждый гражданин нашей страны», — поделился мнением Медведев.