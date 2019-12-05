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14:03   5 Декабря 2019
Россия

Профильный комитет Госдумы поддержал идею разрешить пиво на стадионах

Профильный комитет Госдумы поддержал идею разрешить пиво на стадионах

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал предложение вернуть пиво на российские стадионы. Законопроект внесут на рассмотрение в 2020 году.

«Неважно, где они выпьют пива: на стадионе или в ресторане. Возможно расширение и в других видах спорта. На чемпионате мира все средства от продажи пива шли в РФС», – пояснил глава комитета по спорту Михаил Дегтярев.

Глава комитета обратил внимание, что не рассматривается распитие пива прямо на стадионе. Предполагается разрешить продавать напиток в специальных местах общественного питания близ трибун.

Предполагается, что средства от продажи пива могут пойти на развитие детско-юношеского спорта.

Дегтярев не считает, что употребление алкоголя во время матчей влияет на поведение болельщиков.

«Наши болельщики – самые культурные. Посмотрите, что в Европе происходит, какие там есть фанаты, особенно в Великобритании, однако же им никто не запрещает пить пиво», – считает Дегтярев.

Запрет на продажу спиртных напитков на стадионах действует в России с 2005 года. Однако в период чемпионата мира по футболу в 2018 году его действие было приостановлено. Министерство спорта РФ поддержало инициативу. Минздрав выступает против. 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #спорт #алкоголь #общество

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