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13:33   5 Декабря 2019
Россия

Медведев назвал преимущество электронных книг перед бумажными

Медведев назвал преимущество электронных книг перед бумажными

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал преимущество электронных книг перед бумажными. Об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции с представителями СМИ.

По словам Медведева, сейчас он чаще читает электронные книги, чем бумажные, что является очень удобным.

«В чем преимущество? В электронной версии можно почитать сразу пять книг, что очень удобно в поездках и командировках. Возить с собой бумажные книги, особенно если они объемные, было бы проблематично», — рассказал российский премьер.

Медведев рассказал, что научился читать рано — в два года. По его словам, первое удовольствие от чтения он получил, когда читал книгу Жюля Верна «Дети капитана Гранта». 

«Я ее всем советую прочитать, это очень хорошая книга», — порекомендовал глава российского правительства.  

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #общество

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