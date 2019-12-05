Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал преимущество электронных книг перед бумажными. Об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции с представителями СМИ.

По словам Медведева, сейчас он чаще читает электронные книги, чем бумажные, что является очень удобным.

«В чем преимущество? В электронной версии можно почитать сразу пять книг, что очень удобно в поездках и командировках. Возить с собой бумажные книги, особенно если они объемные, было бы проблематично», — рассказал российский премьер.

Медведев рассказал, что научился читать рано — в два года. По его словам, первое удовольствие от чтения он получил, когда читал книгу Жюля Верна «Дети капитана Гранта».