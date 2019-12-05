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13:40   5 Декабря 2019
Россия

Мы должны равняться на наших детей в способности быстро усваивать новые навыки — Медведев

Мы должны равняться на наших детей в способности быстро усваивать новые навыки — Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на вопрос самой маленькой участницы декабрьской пресс-конференции о том, чему его научил сын.

Глава правительства убежден, что поколения должны обмениваться знаниями и учиться друг у друга хорошему. Также он отметил, что молодое поколение, с детства взаимодействующее с цифровыми технологиями, быстрее осваивает необходимые в современном мире навыки.

«Все должны учиться друг у друга. Дети у взрослых хорошему. Это так и есть. Мы очень зачастую по разному смотрим на те или иные жизненные ситуации. Помню. когда показал ему впервые компьютер , почти 20 лет назад, даже домашние на меня ругались. Он был очень маленьким. Он сначала следил, за тем, что я делаю. И буквально лет 5 прошло и он уже по каким то вопросам стал лучше разбираться. Потому что он с детства получил эти навыки. Мы должны в этом равняться на наших детей», — сказал он.

 

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Автор: Галина Кандинская
#медведев

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