Мы должны равняться на наших детей в способности быстро усваивать новые навыки — Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на вопрос самой маленькой участницы декабрьской пресс-конференции о том, чему его научил сын.

Глава правительства убежден, что поколения должны обмениваться знаниями и учиться друг у друга хорошему. Также он отметил, что молодое поколение, с детства взаимодействующее с цифровыми технологиями, быстрее осваивает необходимые в современном мире навыки.