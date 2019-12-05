Россия будет сражаться за каждого своего спортсмена в скандале с WADA, заявил Медведев
Финальная ответственность за употребление допинга лежит на спортсмене и враче, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
По словам Медведева, проблема допинга в России существует, и это совершенно неприемлемо.
«Мы должны занять более строгую позицию в отношении тех, кто принимает решение об использовании таких препаратов», — заявил российский премьер.
Комментируя допинг-скандал вокруг РУСАДА и Всемирного антидопингового комитета (WADA), Медведев отметил, что ему эта история напоминает бесконечный антироссийский сериал, когда сначала проверили, потом отстранили, а затем решили снова перепроверить.
«Вероятно,что решение будет сложным для нашей страны. Но Минспорту дано указание: сражаться за каждого нашего спортсмена», — говорит глава российского кабмина.
Медведев отметил, что особенно в этой теме раздражает то, что во всем обвиняют только Россию, будто остальные страны совершенно безгрешны в вопросе употребления допинга.
«Они прячут проблемы под стол. А нас размазывают. Мы будем биться за интересы российских спортсменов», — резюмировал Дмитрий Медведев.