Россия будет сражаться за каждого своего спортсмена в скандале с WADA, заявил Медведев

Финальная ответственность за употребление допинга лежит на спортсмене и враче, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.

По словам Медведева, проблема допинга в России существует, и это совершенно неприемлемо.

«Мы должны занять более строгую позицию в отношении тех, кто принимает решение об использовании таких препаратов», — заявил российский премьер.

Комментируя допинг-скандал вокруг РУСАДА и Всемирного антидопингового комитета (WADA), Медведев отметил, что ему эта история напоминает бесконечный антироссийский сериал, когда сначала проверили, потом отстранили, а затем решили снова перепроверить.

«Вероятно,что решение будет сложным для нашей страны. Но Минспорту дано указание: сражаться за каждого нашего спортсмена», — говорит глава российского кабмина.

Медведев отметил, что особенно в этой теме раздражает то, что во всем обвиняют только Россию, будто остальные страны совершенно безгрешны в вопросе употребления допинга.