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13:25   5 Декабря 2019
Россия

Россия будет сражаться за каждого своего спортсмена в скандале с WADA, заявил Медведев

Россия будет сражаться за каждого своего спортсмена в скандале с WADA, заявил Медведев

Финальная ответственность за употребление допинга лежит на спортсмене и враче, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.

По словам Медведева, проблема допинга в России существует, и это совершенно неприемлемо. 

«Мы должны занять более строгую позицию в отношении тех, кто принимает решение об использовании таких препаратов», — заявил российский премьер.

Комментируя допинг-скандал вокруг РУСАДА и Всемирного антидопингового комитета (WADA), Медведев отметил, что ему эта история напоминает бесконечный антироссийский сериал, когда сначала проверили, потом отстранили, а затем решили снова перепроверить. 

«Вероятно,что решение будет сложным  для нашей страны. Но Минспорту дано указание: сражаться за каждого нашего спортсмена», — говорит глава российского кабмина. 

Медведев отметил, что особенно в этой теме раздражает то, что во всем обвиняют только Россию, будто остальные страны совершенно безгрешны в вопросе употребления допинга. 

«Они прячут проблемы под стол. А нас размазывают. Мы будем биться за интересы российских спортсменов», — резюмировал Дмитрий Медведев.

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Автор: Ольга Воскресенская
#допинг #россия #медведев #политика #wada

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