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13:17   5 Декабря 2019
Россия

Медведев рассказал о тимбилдинге в Кабинете министров

Медведев рассказал о тимбилдинге в Кабинете министров

Премьер России Дмитрий Медведев рассказал о нестандартных приемах в работе с членами правительства на большой пресс-конференции 5 декабря.

«Рукоприкладство же недопустимо», — пошутил он.

Кабинет министров — это большой коллектив людей, отметил Медведев уже серьезным тоном. По его словам, все члены правительства — товарищи. Также он рассказал тайну о деятельности:

«В конце заседания правительства, когда уже никаких СМИ нет… я оставляю только членов правительства и объясняю им про "политику партии в деревне", как говорили в советские времена. Указываю на отдельные недостатки в их работе».

В целом, важно поддерживать командный дух. Иногда члены правительства собираются на своеобразные тимбилдинги, отмечают дни рождения друг друга. Более того, государственный аппарат поголовно занимается спортом.

«В этом смысле у нас хороший командный дух и взаимопонимание», — констатировал он.

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Автор: Анна Манц
#медведев #пресс-конференция #кабинет министров

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