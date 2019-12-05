Медведев рассказал о тимбилдинге в Кабинете министров
Премьер России Дмитрий Медведев рассказал о нестандартных приемах в работе с членами правительства на большой пресс-конференции 5 декабря.
«Рукоприкладство же недопустимо», — пошутил он.
Кабинет министров — это большой коллектив людей, отметил Медведев уже серьезным тоном. По его словам, все члены правительства — товарищи. Также он рассказал тайну о деятельности:
«В конце заседания правительства, когда уже никаких СМИ нет… я оставляю только членов правительства и объясняю им про "политику партии в деревне", как говорили в советские времена. Указываю на отдельные недостатки в их работе».
В целом, важно поддерживать командный дух. Иногда члены правительства собираются на своеобразные тимбилдинги, отмечают дни рождения друг друга. Более того, государственный аппарат поголовно занимается спортом.
«В этом смысле у нас хороший командный дух и взаимопонимание», — констатировал он.
Смотрите «Разговор с Дмитрием Медведевым» – интервью представителям 20 телеканалов, в котором председатель правительства России подводит итоги года: https://t.co/OsnvIVeTXI— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 5, 2019