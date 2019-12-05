Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейком заявление об угрозе нападения России или западных стран на Минск. Об этом он заявил в четверг, 5 декабря, в ходе встречи с парламентариями пресс-службы белорусского лидера.
По его словам, ни Россия, ни Запад не начнут войны против Белоруссии.
«Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Всё это никому не нужные фейки», — сказал он.
Ранее белорусский лидер заявил, что отношения Москвы и Минска проверены временем. Он также отметил «жесточайшее антибелорусское давление», которое свалилось на президента РФ Владимира Путина.