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Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии

Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии

 Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии

Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии
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13:30   5 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии

Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейком заявление об угрозе нападения России или западных стран на Минск. Об этом он заявил в четверг, 5 декабря, в ходе встречи с парламентариями пресс-службы белорусского лидера. 

По его словам, ни Россия, ни Запад не начнут войны против Белоруссии. 

«Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Всё это никому не нужные фейки»,  — сказал он. 

Ранее белорусский лидер заявил, что отношения Москвы и Минска проверены временем. Он также отметил «жесточайшее антибелорусское давление», которое свалилось на президента РФ Владимира Путина. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #белоруссия #общество #лукашенко

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