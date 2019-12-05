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13:14   5 Декабря 2019
Россия

Медведев заявил, что у него нет окончательного мнения по законопроекту о домашнем насилии

Медведев заявил, что у него нет окончательного мнения по законопроекту о домашнем насилии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на большой пресс-конференции по итогам года прокомментировал резонансную тему, которую обсуждают в обществе, — домашнее насилие. 

«Если об этом говорят, если люди жалуются, значит домашнее насилие есть. Это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами», — сказал Медведев.

Он напомнил, что несколько лет назад был принят закон о декриминализации побоев. Многие считают, что этот документ ситуацию ухудшил. 

«В XXI веке никого не может утешить формула: "бьет, значит любит"», — добавил премьер. 

Вопрос заключается в том, как государству реагировать на проблему домашнего насилия. Сейчас подготовлен законопроект на этот счет, но и его многие критикуют. 

«Лично у меня нет пока окончательной позиции по закону», — сказал Медведев. 

Он призвал все еще раз проанализировать, пообщаться с экспертами, ведь «проблема есть и это очевидно».

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #общество #домашнее насилие

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