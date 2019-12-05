Медведев заявил, что у него нет окончательного мнения по законопроекту о домашнем насилии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на большой пресс-конференции по итогам года прокомментировал резонансную тему, которую обсуждают в обществе, — домашнее насилие.

«Если об этом говорят, если люди жалуются, значит домашнее насилие есть. Это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами», — сказал Медведев.

Он напомнил, что несколько лет назад был принят закон о декриминализации побоев. Многие считают, что этот документ ситуацию ухудшил.

«В XXI веке никого не может утешить формула: "бьет, значит любит"», — добавил премьер.

Вопрос заключается в том, как государству реагировать на проблему домашнего насилия. Сейчас подготовлен законопроект на этот счет, но и его многие критикуют.

«Лично у меня нет пока окончательной позиции по закону», — сказал Медведев.

Он призвал все еще раз проанализировать, пообщаться с экспертами, ведь «проблема есть и это очевидно».