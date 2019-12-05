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13:21   5 Декабря 2019
Россия

На первом месте должны быть пациенты, а не личные амбиции и обиды медиков — Медведев

На первом месте должны быть пациенты, а не личные амбиции и обиды медиков — Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что в медицине на первом месте всегда должны быть интересы пациентов, а не индивидуальные обиды и проблемы враче. Такое заявление о сделал на пресс-конференции в четверг, 5 декабря.

Глава российского правительства отказался комментировать конкретные инциденты, но отметил, что для всех случаев должно действовать одно правило — приоритет отдается интересам пациентов.

« Вы упомянули увольнения врачей, я хочу сказать, что не нужно анализировать каждую конкретную ситуацию, не буду говорить, кто прав, кто виноват, всегда будет у всех своя правда. Здесь главное — интересы тех, кто получает медицинские услуги. Все остальное нужно отодвинуть в сторону — амбиции, обиды и так далее», - сказал он.

Серия протестных увольнений прошла в детской клинике имени Блохина этой осенью.

 

 

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Автор: Галина Кандинская
#медведев #медицина

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