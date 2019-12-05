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13:15   5 Декабря 2019
Россия

Правительство не может принимать решение по каждому мусорному баку, заявил Медведев

Правительство не может принимать решение по каждому мусорному баку, заявил Медведев

Правительство не может принимать решение по каждому мусорному баку, заявил в ходе большой пресс-конференции премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, мусорная реформа только набирает обороты, а в стране никогда не было отрасли переработки мусора, поэтому ее приходится создавать.

Как отметил Медведев, нужно не только уничтожать отходы, но и правильно их сортировать. Российский премьер отметил, что задачей региональных властей является приучение жителей к сортировке мусора перед его выбрасыванием. Именно это станет залогом исполнения мусорной реформы.

«Правительство не может принимать решение по каждому мусорному баку, этим должны заниматься регионы и муниципалитеты. Губернаторы и главы муниципалитетов должны держать ситуацию под ежедневным неусыпным контролем», — заявил Медведев.

До 2024 года выделено около 320 миллиардов рублей на мусорную реформу, отметил российский премьер.

Кроме того, Медведев рассказал, почему сменили куратора реформы. По его словам, в правительстве были недовольны тем, как проходит мусорная реформа и решили, что ответственным лицам нужно уделять вопросу больше времени. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #общество #мусорная реформа

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