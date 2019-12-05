Правительство не может принимать решение по каждому мусорному баку, заявил Медведев

Правительство не может принимать решение по каждому мусорному баку, заявил в ходе большой пресс-конференции премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, мусорная реформа только набирает обороты, а в стране никогда не было отрасли переработки мусора, поэтому ее приходится создавать.

Как отметил Медведев, нужно не только уничтожать отходы, но и правильно их сортировать. Российский премьер отметил, что задачей региональных властей является приучение жителей к сортировке мусора перед его выбрасыванием. Именно это станет залогом исполнения мусорной реформы.

«Правительство не может принимать решение по каждому мусорному баку, этим должны заниматься регионы и муниципалитеты. Губернаторы и главы муниципалитетов должны держать ситуацию под ежедневным неусыпным контролем», — заявил Медведев.

До 2024 года выделено около 320 миллиардов рублей на мусорную реформу, отметил российский премьер.

Кроме того, Медведев рассказал, почему сменили куратора реформы. По его словам, в правительстве были недовольны тем, как проходит мусорная реформа и решили, что ответственным лицам нужно уделять вопросу больше времени.