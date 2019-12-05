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13:24   5 Декабря 2019
Россия

Россия в ответ на действия Софии выслала британского дипломата

Россия в ответ на действия Софии выслала британского дипломата

Москва зеркально ответила Софии на объявление российского дипломата в Болгарии персоной нон-грата, выслав на родину сотрудника болгарского посольства.

Об этом в четверг сообщает агентство ТАСС, приводя информацию источника в Министерстве иностранных дел.

«Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали», - добавил источник.

Напомним, сотрудник российского посольства в Болгарии был объявлен персоной нон-грата и выслан из страны в связи с тем, что в Софии его заподозрили в шпионаже. В ответ заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Москва, в соответствии с принятой дипломатической практикой, рассмотрит ответные меры на этот недружественный шаг.

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Автор: Александр Люблинский
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