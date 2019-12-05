Российский премьер Дмитрий Медведев уверен, что «зомбированных» детей из Сирии и Ирака, которых приняла Россия, нельзя оставлять наедине с самими собой. Об этом он заявил на большой пресс-конференции 5 декабря.

Есть опасения, что в конечном итоге РФ столкнется с бомбой замедленного действия, однако, подчеркнул он, это все равно дети.

«Даже не смотря на то, что они были в таких условиях… В ряде случаев они росли в чудовищных условиях и получили порцию человеконенавистнической идеологии ИГ* (запрещено в России). Детей готовили убивать», — рассказал глава Кабмина.

Он напомнил, что некоторые европейские государства напрямую отказались принимать их с формулировкой «такие дети нам не нужны».

«Но если мы таких детей принимаем, мы должны проводить индивидуальную реабилитацию каждого. Его нельзя оставлять наедине самим с собой», — подчеркнул Медведев.

Смотрите «Разговор с Дмитрием Медведевым» – интервью представителям 20 телеканалов, в котором председатель правительства России подводит итоги года: https://t.co/OsnvIVeTXI — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 5, 2019

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.