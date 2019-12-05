Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
МРОТ вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года

МРОТ вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года

Медведев напомнил о необходимости соблюдать закон, даже если он не нравится

Медведев напомнил о необходимости соблюдать закон, даже если он не нравится
Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии

Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии

 Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии

Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии
США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

 РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством

РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством
МРОТ вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года

МРОТ вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года

Медведев напомнил о необходимости соблюдать закон, даже если он не нравится

Медведев напомнил о необходимости соблюдать закон, даже если он не нравится
Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии

Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии

 Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии

Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии
США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

 РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством

РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством
13:04   5 Декабря 2019
Россия

Вывезенные из Ирака и САР дети будут проходить индивидуальную реабилитацию — Медведев

Вывезенные из Ирака и САР дети будут проходить индивидуальную реабилитацию — Медведев

Российский премьер Дмитрий Медведев уверен, что «зомбированных» детей из Сирии и Ирака, которых приняла Россия, нельзя оставлять наедине с самими собой. Об этом он заявил на большой пресс-конференции 5 декабря.

Есть опасения, что в конечном итоге РФ столкнется с бомбой замедленного действия, однако, подчеркнул он, это все равно дети.

«Даже не смотря на то, что они были в таких условиях… В ряде случаев они росли в чудовищных условиях и получили порцию человеконенавистнической идеологии ИГ* (запрещено в России). Детей готовили убивать», — рассказал глава Кабмина.

Он напомнил, что некоторые европейские государства напрямую отказались принимать их с формулировкой «такие дети нам не нужны».

«Но если мы таких детей принимаем, мы должны проводить индивидуальную реабилитацию каждого. Его нельзя оставлять наедине самим с собой», — подчеркнул Медведев.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#дети #сирия #иг #медведев #ирак #пресс-конференция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...