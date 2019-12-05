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13:06   5 Декабря 2019
Россия

150 миллиардов рублей в 2019 году выделены на бесплатные лекарства, заявил Медведев

150 миллиардов рублей в 2019 году выделены на бесплатные лекарства, заявил Медведев

Правительство выделило 150 миллиардов рублей в 2019 году на бесплатные лекарства, об этом в ходе большой пресс-конференции рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в последние годы власти старались не жалеть денег на бесплатные медицинские препараты, но иногда случается так, что выделенные деньги некоторым организациям сложно перевести именно в лекарства. Кроме того, иногда происходит так, что некоторые препараты попросту перестают производиться. Медведев отметил, что Россия тоже может производить лекарства и назвал фармацевтику быстрорастущей отраслью.

Кроме того, российский премьер подчеркнул, что ни у кого не было цели, чтобы какие-либо препараты из-за рубежа исчезли из аптек. 

«Мы стараемся поддерживать национального производителя, но в аптеках должны продаваться и зарубежные препараты, тем более, если люди покупают их на свои деньги», — подытожил Медведев. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #медведев

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