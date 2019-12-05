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12:55   5 Декабря 2019
Россия

Медведев подчеркнул, что в сараях невозможно лечить людей

Медведев подчеркнул, что в сараях невозможно лечить людей

Глава правительства Дмитрий Медведев раскритиковал состояние первичного звена здравоохранения. По его словам, ситуация в регионах — удручающая.

«В сарае невозможно лечить людей», — подчеркнул премьер.

По его словам, необходимы инвестиции в эту сферу. Регионы нуждаются в новых больницах и поликлиниках. Во многих зданиях надо проводить капитальный ремонт, так как практически все они грязные и замызганные. В связи с этим кабмин планирует модернизировать первичное звено, улучшить качество медицинских услуг и положение медиков.

В ближайшие пять лет на это уйдет около 550 миллиардов рублей. Однако, по словам Медведева, эти деньги жалеть не стоит.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #медицина #здравоохранение #больницы

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