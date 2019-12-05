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12:55   5 Декабря 2019
Россия

Медведев назвал восстановление Новоиерусалимского монастыря объединяющим проектом

Медведев назвал восстановление Новоиерусалимского монастыря объединяющим проектом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал восстановление Новоиерусалимского монастыря объединяющим проектом. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции с представителями СМИ.

По словам Медведева, он рад, что получилось поучаствовать в восстановлении Новоиерусалимского монастыря. Российский премьер назвал монастырь уникальным памятником, у которого фантастическая история. Он отметил, что монастырь стал объединяющим проектом, а многие бизнесмены вложили деньги в его восстановление. 

«Еще одно такое место — Соловки.  Помимо монастыря там есть населенный пункт, его тоже надо восстанавливать. Но мы все сделаем», — пообещал Медведев. 

Дмитрий Медведев отметил, что для каждого человека важен именно тот храм, куда он давно ходит и с которым связана личная история.

«Для меня это храм где меня крестили, где крестили сына», — поделился российский премьер.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика

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