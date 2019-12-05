Медведев назвал восстановление Новоиерусалимского монастыря объединяющим проектом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал восстановление Новоиерусалимского монастыря объединяющим проектом. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции с представителями СМИ.
По словам Медведева, он рад, что получилось поучаствовать в восстановлении Новоиерусалимского монастыря. Российский премьер назвал монастырь уникальным памятником, у которого фантастическая история. Он отметил, что монастырь стал объединяющим проектом, а многие бизнесмены вложили деньги в его восстановление.
«Еще одно такое место — Соловки. Помимо монастыря там есть населенный пункт, его тоже надо восстанавливать. Но мы все сделаем», — пообещал Медведев.
Дмитрий Медведев отметил, что для каждого человека важен именно тот храм, куда он давно ходит и с которым связана личная история.
«Для меня это храм где меня крестили, где крестили сына», — поделился российский премьер.