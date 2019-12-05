Медведев считает, что интеграции с Белоруссией не надо бояться
Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что интеграции Белоруссии и России не надо бояться. Однако следует отдавать себе отчет, понимать, к чему это ведет. Речь об этом зашла в четверг, 5 декабря, на большой пресс-конференции Медведева по итогам года.
«Нужно видеть, куда мы с этой интеграцией идем», — сказал премьер.
Он напомнил, что любая интеграция подразумевает уменьшение суверенитета. Однако этого не нужно бояться. Правительствам России и Белоруссии следует принимать решения, которые укрепят фундамент экономического развития двух стран.
Медведев отметил, что уже сейчас уровень интеграции между странами высокий. Товарооборот между государствами составляет 35 миллиардов долларов.
«Нужно этим дорожить. Делать все, чтобы интеграция сохранилась», — добавил премьер.