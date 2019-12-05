Медведев считает, что интеграции с Белоруссией не надо бояться

Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что интеграции Белоруссии и России не надо бояться. Однако следует отдавать себе отчет, понимать, к чему это ведет. Речь об этом зашла в четверг, 5 декабря, на большой пресс-конференции Медведева по итогам года.

«Нужно видеть, куда мы с этой интеграцией идем», — сказал премьер.

Он напомнил, что любая интеграция подразумевает уменьшение суверенитета. Однако этого не нужно бояться. Правительствам России и Белоруссии следует принимать решения, которые укрепят фундамент экономического развития двух стран.

Медведев отметил, что уже сейчас уровень интеграции между странами высокий. Товарооборот между государствами составляет 35 миллиардов долларов.