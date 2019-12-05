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12:38   5 Декабря 2019
Россия

Медведев рассказал о своем отношению к Зеленскому

Медведев рассказал о своем отношению к Зеленскому

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, как он относится к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Человек который, избран народом Украины. Обладает высоким уровнем поддержки. Самое главное, чтобы у него хватило силы  духа противостоять целому ряду деструктивных сил, которые сформировались… а именно — оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову в отношениях с РФ», — сказал он на большей пресс-конференции.

Для глав Кабмина очевидно, что Зеленский хочет договориться с Россией, возродить торгово-экономические отношения,

«Но вопрос в том, получится ли у него?».

Медведев рассказал о своем отношению к Зеленскому

Медведев вспомнил, что в преддверии «нормандского саммита» оппоненты украинского главы на выборах — Петр Порошенко и Юлия Тимошенко — созывают людей на майдан, чтобы напомнить о «красных линиях».

«Это понятные слова. В то же время, очевидно, — это удавка, которую пытаются на него накинуть так, чтобы он не посмел выйти за те границы, которые были очерчены его предшественниками», — сказал он.

Премьер напомнил, что бывший глава Украины Порошенко «точно никакого мира не хотел». Сейчас Зеленский должен понимать ответственность, которую он несет перед украинцами.

«А то, что этот народ для нас не посторонний, все и так знают» — подытожил он.

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Автор: Анна Манц
#украина #медведев #пресс-конференция #зеленский

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