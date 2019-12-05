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12:34   5 Декабря 2019
Политика

Навальный премирует сотрудников ФБК за смех над его тупыми шутками

Навальный премирует сотрудников ФБК за смех над его тупыми шутками

Алексея Навального высмеяли ведущие стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Виталий Серуканов и Митя Леонтьев. «Оппозиционера» назвали «плоским» шутником и заявили, что он поощряет тех, кто смеется над его неудачными «приколами».

Темой для обсуждения ведущие выбрали недавний конфликт между Алексеем Навальным и главным редактором RT Маргаритой Симоньян.  Ссора произошла после того, как основатель ФБК опубликовал в Twitter запись о звонке журналистки. Симоньян якобы лично обратилась к Навальному с вопросами о конференции председателя правительства Дмитрия Медведева.

Реакция второй стороны не заставила себя ждать. Главред RT написала, что пост Навального – вымысел и она никому не звонила. Конфликт закончился взаимным обменом «любезностями». «Оппозиционер» назвал журналистку «старой доброй боброедкой», а Симоньян посоветовала основателю ФБК пить прописанные доктором таблетки. Позднее Навальный опубликовал сообщение, что просто «невинно пошутил».

Ссора привлекла внимание экс-замглавы московского штаба Навального Виталия Серуканова и журналиста Мити Леонтьева в эфире стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Ведущие пришли к выводу, что «плоские шутки» стали нормой для блогера. Кроме того, Навальный поощряет тех, кто смеется над его неудачными попытками попробовать себя в юморе.

Во время стрима Серуканов заявил, что блогер постоянно шутит, когда не знает, как ответить на вопрос. По мнению бывшего сотрудника ФБК, Навальный планировал устроить провокацию после неудачного вброса по Наиле Аскер-заде.

Кроме того, в своем Telegram-канале Серуканов заявил, что весь спектакль с журналисткой и ссорой был нужен Навальному.

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Автор: Олег Королев
#навальный #леонтьев #серуканов

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