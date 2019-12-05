Навальный премирует сотрудников ФБК за смех над его тупыми шутками

Алексея Навального высмеяли ведущие стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Виталий Серуканов и Митя Леонтьев. «Оппозиционера» назвали «плоским» шутником и заявили, что он поощряет тех, кто смеется над его неудачными «приколами».

Темой для обсуждения ведущие выбрали недавний конфликт между Алексеем Навальным и главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Ссора произошла после того, как основатель ФБК опубликовал в Twitter запись о звонке журналистки. Симоньян якобы лично обратилась к Навальному с вопросами о конференции председателя правительства Дмитрия Медведева.

Реакция второй стороны не заставила себя ждать. Главред RT написала, что пост Навального – вымысел и она никому не звонила. Конфликт закончился взаимным обменом «любезностями». «Оппозиционер» назвал журналистку «старой доброй боброедкой», а Симоньян посоветовала основателю ФБК пить прописанные доктором таблетки. Позднее Навальный опубликовал сообщение, что просто «невинно пошутил».

Ссора привлекла внимание экс-замглавы московского штаба Навального Виталия Серуканова и журналиста Мити Леонтьева в эфире стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Ведущие пришли к выводу, что «плоские шутки» стали нормой для блогера. Кроме того, Навальный поощряет тех, кто смеется над его неудачными попытками попробовать себя в юморе.

Во время стрима Серуканов заявил, что блогер постоянно шутит, когда не знает, как ответить на вопрос. По мнению бывшего сотрудника ФБК, Навальный планировал устроить провокацию после неудачного вброса по Наиле Аскер-заде.

Кроме того, в своем Telegram-канале Серуканов заявил, что весь спектакль с журналисткой и ссорой был нужен Навальному.