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12:42   5 Декабря 2019
Россия

Медведев рассказал, когда закончатся торговые войны и антироссийские санкции

Медведев рассказал, когда закончатся торговые войны и антироссийские санкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, когда закончатся торговые войны и антироссийские санкции. Об этом его спросили на пресс-конференции.

По словам Медведева, в исторической перспективе все будет хорошо, но пока приходится сложно, а жить нужно уже сейчас, поэтому приходится работать в тех условиях, что существуют на данный момент. Он привел в пример страны Евросоюза, которые с 2014 года потеряли около 250 миллиардов долларов от санкций против России. 

«До 2014 года товарооборот у ЕС с Россией составлял 417 миллиардов долларов, потом резко упал до 250. Кому от этого хуже стало?», — говорит российский премьер. 

Медведев уверен, что эти деньги уже не вернуть, но при этом США «ни холодно, ни жарко», так как они, в сравнении со странами ЕС, не особо пострадали от введения антироссийских санкций, а европейцы — «сдулись». 

«В то же время товарооборот с Китаем существенно вырос. Мы несколько лет назад обсуждали цель в 10 миллиардов долларов, а сейчас с Китаем у нас 100 миллиардов, и мы поставили цель — вдвое увеличить товарооборот», — резюмировал Медведев. 

По словам российского премьера, торговые отношения многовекторные, их нужно развивать.

«Нужно набраться мужества, признать свои ошибки и нормализовать отношения», — заявил Медведев.

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Автор: Ольга Воскресенская

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