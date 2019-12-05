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13:07   5 Декабря 2019
Россия

Санкции навредили в первую очередь Евросоюзу, который сдулся вдвое — Медведев

Санкции навредили в первую очередь Евросоюзу, который сдулся вдвое — Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что от санкций пострадали в первую очередь европейцы, а поддерживающие ограничения для России американцы остались с стороне. Такое заявление премьер сделал на пресс-конференции в четверг, 5 декабря.

«417 миллиардов долларов был товарооборот с ЕС. Потом когда все началось ( с 2014 года в смысле) он грохнулся до 250 миллиардов. Кому от этого стало хорошо? Эти деньги не вернуть. Это рабочие места. Американцам стало не холодно ни жарко. Они ничего не потеряли. А европейцы сдулись вдвое», — сказал Медведев.

Медведев подчеркнул, что от ограничений страдают в первую очередь страны, которые их ввели. Несмотря на то, что больший удар пришелся на страны Европы, по словам премьер-министра, и Соединенные Штаты потеряли сотни миллиардов евро.

«США ввели санкции против нас сами и потеряли 100 млрд евро или даже 200, но и мы потеряли, при этом США не хотят встречаться и налаживать диалог, а кому от этого лучше? Дружить они не хотят и общаться не хотят даже в двустороннем формате.»,- добавил глава правительства.

Соединенные Штаты ввели целый ряд санкций после событий, связанных с воссоединением России и Крыма. Первым в целой череде ограничений стал запрет на въезд в страну одиннадцати российским государственным деятелям, затем список пополнился еще двадцатью. В скором времени были введены санкции, запретившие экспорт товаров, услуг и технологий в поддержку российских проектов добычи нефти против пяти крупнейших российских компаний. Список санкций постепенно расширялся.

В свою очередь Европейский Союз разработал три этапа санкций, так называемые «меры давления на Россию». Ограничение со стороны стран Европы распространились на некоторых конкретных лиц, которым запретили въезд в государства ЕС. Ограничение также были наложены на ввоз и вывоз из России различных товаров, в том числе вооружения, продуктов питания и технологий.

 

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Автор: Галина Кандинская
#россия #ес #сша #медведев

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