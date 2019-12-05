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 Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии

Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии
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13:18   5 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии

Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна много лет трудилась над тем, чтобы стать независимым государством и не намерена входить в состав других стран.

«Я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом. <…> И я не хочу перечеркнуть все, что сделал, я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы сейчас его уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать? Этого при мне не будет никогда», – заявил белорусский президент в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов в Минске.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не собирается входить в состав России.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», – отметил белорусский президент.

Лукашенко добавил, что за всю историю Белоруссию не раз пытались захватить, но сейчас, когда ей ничего не угрожает, незачем кому-то отдавать ее суверенитет.

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Автор: Алина Бранцевич
#белоруссия #лукашенко

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