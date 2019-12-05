Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна много лет трудилась над тем, чтобы стать независимым государством и не намерена входить в состав других стран.

«Я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом. <…> И я не хочу перечеркнуть все, что сделал, я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы сейчас его уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать? Этого при мне не будет никогда», – заявил белорусский президент в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов в Минске.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не собирается входить в состав России.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», – отметил белорусский президент.

Лукашенко добавил, что за всю историю Белоруссию не раз пытались захватить, но сейчас, когда ей ничего не угрожает, незачем кому-то отдавать ее суверенитет.