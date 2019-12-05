Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют

Видеохостинг YouTube будет работать в России, его не закроют, пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев на большой пресс-конференции 5 декабря.

«Ничего не закрывается. Те, кто зарабатывал на YouTube, так и будет зарабатывать», — сказал он.

Глава российского правительства отметил, что закон о суверенном интернете не направлен на запрещение чего-либо, так как такая политика попросту не эффективна. К тому же, любые запреты в Сети легко обходятся, заметил Медведев.

«Цели другие — чтобы нас не отрезали от мировой сети, если кому-то это в голову придет. Когда у нас начались стычки с американцами обсуждался вопрос, чтобы отрезать нас от верификации платежей. Почему тогда не завернуть интернет?», — отметил он.