«Фонтанка» не смогла объяснить фейк про бойца ЧВК «Вагнера» из дворца творчества в Брянске

Редакции Nation News не удалось получить «Фонтанки», опубликовавшей фейковое интервью с якобы сотрудником ЧВК «Вагнера» по имени Руслан, обучающим детей патриотизму в Брянском областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина. Единственный Руслан в брянском ДДЮТ оказался ниже ростом, чем собеседник «Фонтанки», без татуировки на груди, никогда не был в Сирии и не общался с «Фонтанкой». ФАН он пообещал подать в суд на «Фонтанку».

Для прояснения ситуации редакция Nation News решила поговорить с автором материала из «Фонтанки». Однако его мобильный телефон оказался выключен. В редакторской группе петербургского издания заявили, что он находится в отпуске.

«Звоните на следующей неделе», — предложил собеседник Nation News.

Журналисты Nation News также попытались взять комментарий у писателя и основоположника Агентства журналистских расследований Андрея Констатинова, который комментирует «Итоги недели» в «Фонтанке» и наверняка в курсе ситуации, однако и его телефон молчал.