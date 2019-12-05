Медведев объяснил, почему выделенные на нацпроекты деньги медленно тратятся
Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что деньги, выделенные на нацпроекты, тратятся медленнее, чем предполагалось, поскольку это только первый год работы.
«У нас нет цели, чтобы взять бухнуть куда-то и потратить (деньги)», — подчеркнул глава правительства.
Он добавил, что в следующем году расходы будут более стабильными. До конца текущего года члены правительства должны будут подготовить предложения по рациональному израсходованию средств, чтобы в 2020 году ситуация не повторилась.
«В следующем году попытаемся не допустить подобного», — заявил Медведев.