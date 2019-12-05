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12:27   5 Декабря 2019
Россия

Инвестиционные проекты получат один триллион рублей по поручению Медведева

Инвестиционные проекты получат один триллион рублей по поручению Медведева

Инвестиционные проекты получат один триллион рублей по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом он заявил на пресс-конференции. 

Как рассказал Медведев, в скором времени планируется открыть возможности, связанные с Фондом национального благосостояния России. Это станет неприкосновенным запасом на тот случай, если в мировой экономике произойдет кризис, уточнил премьер-министр РФ. 

Российский премьер заявил, что в ближайшие несколько лет из Фонда национального благосостояния направят один триллион рублей для развития инвестиционных проектов. По его словам, это необходимо для более быстрого развития экономики. 

«На 20 рублей государственных денег — 80 рублей должно быть привлеченных инвестиций», — заявил Медведев.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #медведев

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