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13:02   5 Декабря 2019
Россия

Судимость Ходорковского за мошенничество не мешает Западу называть его «честным бизнесменом»

Судимость Ходорковского за мошенничество не мешает Западу называть его «честным бизнесменом»

Бывший замглавы московского штаба ФБК (организации, признанной в России иностранным агентом) Навального Виталий Серуканов в эфире программы «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на телеканале RT вместе с соведущим Митей Леонтьевым уличил в лицемерии беглого олигарха Михаила Ходорковского.

В частности, как сообщает в четверг Федеральное агентство новостей, продюсер RT Митя Леонтьев заговорил о возможностях заработка в России в 90-х годах прошлого века, когда определенные лица, которых сейчас принято называть олигархами, распределяли между собой ресурсы. Михаилу Ходорковскому, который обладал в сфере бизнеса влиянием, удалось получить лакомый кусок, и в результате он смог присвоить миллиарды рублей, фактически ограбив население страны. Благодаря мошенническим схемам, Ходорковский смог закрепиться в российской банковской сфере и кратно увеличить капитал.

Судимость Ходорковского за мошенничество не мешает Западу называть его «честным бизнесменом»

По мнению Виталия Серуканова, сейчас Ходорковский, который украл почти триллион рублей, а за границу вывез 51 миллиард рублей, вместо того, чтобы оказывать помощь Алексею Навальному и финансировать проведение различных незаконных акций, мог бы вернуть россиянам, то, что украл у них. При этом Серуканов отметил, что Ходорковский, сколотивший свое состояние преступным путем, теперь уверяет всех, что он – честный предприниматель.

При этом подконтрольное Ходорковскому издание МБХ статью, в которой говориться, что в настоящее время вести бизнес в России стало намного сложнее, по сравнению с 90-ми годами.

Судимость Ходорковского за мошенничество не мешает Западу называть его «честным бизнесменом»

По мнению ведущих передачи, этот материал, демонстрирует лицемерие Ходорковского, которому конечно-же в 90-е годы было гораздо проще вести свой бизнес, ведь воровство у народа нельзя назвать сложным ведением бизнеса, и миллиардное состояние Ходорковского досталось ему практически даром.

«Безусловно, сейчас все намного сложнее», - отметили ведущие с иронией.

Также они сравнили то, как Ходорковский вел дела в 90-х годах с тем, как на людях зарабатывал Сергей Мавроди, так как финансовые пирамиды также обогащали мошенников и приводили к обнищанию людей.

В заключение Серуканов и Леонтьев вспомнили, что известные факты мошенничества и присвоения средств Ходорковским, за которые он был осужден и отбывал уголовный срок, не мешают Западу хвалить его и считать честным человеком и бизнесменом.

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Автор: Александр Люблинский
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