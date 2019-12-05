Судимость Ходорковского за мошенничество не мешает Западу называть его «честным бизнесменом»

Бывший замглавы московского штаба ФБК (организации, признанной в России иностранным агентом) Навального Виталий Серуканов в эфире программы «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на телеканале RT вместе с соведущим Митей Леонтьевым уличил в лицемерии беглого олигарха Михаила Ходорковского.

В частности, как сообщает в четверг Федеральное агентство новостей, продюсер RT Митя Леонтьев заговорил о возможностях заработка в России в 90-х годах прошлого века, когда определенные лица, которых сейчас принято называть олигархами, распределяли между собой ресурсы. Михаилу Ходорковскому, который обладал в сфере бизнеса влиянием, удалось получить лакомый кусок, и в результате он смог присвоить миллиарды рублей, фактически ограбив население страны. Благодаря мошенническим схемам, Ходорковский смог закрепиться в российской банковской сфере и кратно увеличить капитал.

По мнению Виталия Серуканова, сейчас Ходорковский, который украл почти триллион рублей, а за границу вывез 51 миллиард рублей, вместо того, чтобы оказывать помощь Алексею Навальному и финансировать проведение различных незаконных акций, мог бы вернуть россиянам, то, что украл у них. При этом Серуканов отметил, что Ходорковский, сколотивший свое состояние преступным путем, теперь уверяет всех, что он – честный предприниматель.

При этом подконтрольное Ходорковскому издание МБХ статью, в которой говориться, что в настоящее время вести бизнес в России стало намного сложнее, по сравнению с 90-ми годами.

По мнению ведущих передачи, этот материал, демонстрирует лицемерие Ходорковского, которому конечно-же в 90-е годы было гораздо проще вести свой бизнес, ведь воровство у народа нельзя назвать сложным ведением бизнеса, и миллиардное состояние Ходорковского досталось ему практически даром.

«Безусловно, сейчас все намного сложнее», - отметили ведущие с иронией.

Также они сравнили то, как Ходорковский вел дела в 90-х годах с тем, как на людях зарабатывал Сергей Мавроди, так как финансовые пирамиды также обогащали мошенников и приводили к обнищанию людей.

В заключение Серуканов и Леонтьев вспомнили, что известные факты мошенничества и присвоения средств Ходорковским, за которые он был осужден и отбывал уголовный срок, не мешают Западу хвалить его и считать честным человеком и бизнесменом.