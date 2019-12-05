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12:16   5 Декабря 2019
Россия

Медведев заявил, что пенсии в этом году удалось индексировать на опережение инфляции

Медведев заявил, что пенсии в этом году удалось индексировать на опережение инфляции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в этом году удалось провести индексацию пенсий с опережением. Это было сделано для того, чтобы перекрыть инфляцию.

«Мы провели индексацию пенсий в этом году с опережением. Чтобы она перекрывала инфляцию», — сказал он.

Напомним, 5 декабря проходит большая пресс-конференция премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава правительства ответит на вопросы телеканалов и подведет итоги уходящего года.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #медведев #пенсии #инфляция

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