Медведев заявил, что пенсии в этом году удалось индексировать на опережение инфляции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в этом году удалось провести индексацию пенсий с опережением. Это было сделано для того, чтобы перекрыть инфляцию.

«Мы провели индексацию пенсий в этом году с опережением. Чтобы она перекрывала инфляцию», — сказал он.

Напомним, 5 декабря проходит большая пресс-конференция премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава правительства ответит на вопросы телеканалов и подведет итоги уходящего года.