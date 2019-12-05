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12:29   5 Декабря 2019
Россия

Реальные доходы россиян в 2019 году стали постепенно расти — Медведев

Реальные доходы россиян в 2019 году стали постепенно расти — Медведев

Реальные доходы жителей России стали постепенно расти, за 2019 год рост составил 0,2%. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на пресс-конференции в четверг, 5 декабря.

На вопрос о том, как «переломить ситуацию» со снижением реальных доходов россиян, Медведев заявил, что снижение прекратилось. По словам премьера, реальные доходы жителей России за 2019 год выросли на 0,2 — 0,3%.

«Важнейшая тема. Ваджнее всего реальная благосостояние людей . Действительно доходы снижались. За 9 месцев 2019 года тренд на снижение доходов изменился. Они начали расти. по итогам года будем иметь плюс, но незначительный — 0,2%", — сказал он.

Госдума 21 ноября приняла проект федерального бюджета на 2020 — 2022 годы. Президент России Владимир Путин отметил, что в ближайшие три года в российской экономике будет закрепляться позитивная тенденция, а одна из важнейших задач в этот период — повысить реальные доходы россиян.

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Автор: Галина Кандинская
#медведев

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