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12:15   5 Декабря 2019
Россия

Медведев объяснил переход на адресный подход по льготам

Медведев объяснил переход на адресный подход по льготам

Решение перехода на адресную государственную помощь стало ответом на необходимость помогать действительно нуждающимся россиянам, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на большой пресс-конференции 5 декабря.

Он отметил важность помощи наиболее уязвимым категория граждан, то есть малоимущим многодетным семьям, людям с невысокой трудоспособностью, пожилым и инвалидам.

«Именно по этим целевым категориям мы и работаем. Поэтому был принят целый ряд очень важных решений, направленных на то, чтобы поддержать прежде всего тех, кто в этом нуждается», — сказал он.

Однако смысла «размазывать тонким слоем» разные выплаты, особенно для тех кому они не требуются, нет. С другой же стороны, нуждающиеся их не получают. Это и стало причиной изменения подхода по выплатам на адресную.

«Приведу один пример: … пособие, которое платится в связи с рождением ребенка, оно мизерное, никакого смысла не имеет. 50 рублей. Ну это что? Ничего абсолютно. И расчет нуждаемости тоже был другим. Сейчас мы подняли эту цифру, связанную с расчетом нуждаемости на одного ребенка в регионе, — это сейчас два МРОТа — и привязали к этому новое пособие, которое сейчас будет не 50 рублей», — отметил премьер.

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Автор: Анна Манц
#медведев #льготы #пресс-конференция #выплаты

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