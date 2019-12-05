Медведев объяснил переход на адресный подход по льготам

Решение перехода на адресную государственную помощь стало ответом на необходимость помогать действительно нуждающимся россиянам, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на большой пресс-конференции 5 декабря.

Он отметил важность помощи наиболее уязвимым категория граждан, то есть малоимущим многодетным семьям, людям с невысокой трудоспособностью, пожилым и инвалидам.

«Именно по этим целевым категориям мы и работаем. Поэтому был принят целый ряд очень важных решений, направленных на то, чтобы поддержать прежде всего тех, кто в этом нуждается», — сказал он.

Однако смысла «размазывать тонким слоем» разные выплаты, особенно для тех кому они не требуются, нет. С другой же стороны, нуждающиеся их не получают. Это и стало причиной изменения подхода по выплатам на адресную.