Медведев объяснил переход на адресный подход по льготам
Решение перехода на адресную государственную помощь стало ответом на необходимость помогать действительно нуждающимся россиянам, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на большой пресс-конференции 5 декабря.
Он отметил важность помощи наиболее уязвимым категория граждан, то есть малоимущим многодетным семьям, людям с невысокой трудоспособностью, пожилым и инвалидам.
«Именно по этим целевым категориям мы и работаем. Поэтому был принят целый ряд очень важных решений, направленных на то, чтобы поддержать прежде всего тех, кто в этом нуждается», — сказал он.
Однако смысла «размазывать тонким слоем» разные выплаты, особенно для тех кому они не требуются, нет. С другой же стороны, нуждающиеся их не получают. Это и стало причиной изменения подхода по выплатам на адресную.
«Приведу один пример: … пособие, которое платится в связи с рождением ребенка, оно мизерное, никакого смысла не имеет. 50 рублей. Ну это что? Ничего абсолютно. И расчет нуждаемости тоже был другим. Сейчас мы подняли эту цифру, связанную с расчетом нуждаемости на одного ребенка в регионе, — это сейчас два МРОТа — и привязали к этому новое пособие, которое сейчас будет не 50 рублей», — отметил премьер.