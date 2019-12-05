Медведев заявил, что российская экономика прожила 2019 год стабильно

Глава правительства Дмитрий Медведев завил, что российская экономика прожила уходящий год стабильно.

«Экономика прожила год стабильно — это самое главное. Развивалась, но не такими темпами, как мы бы хотели. От 1,3 до 1,5 процента ВВП», — сказал премьер.

По словам Медведева, начало работы над нацпроектами, как и ожидалось, сопровождалось таким разогревом. В перспективе Россия сможет выйти на устойчивые темпы роста — до трех процентов. Премьер уверен, что это достижимо.