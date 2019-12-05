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 Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют

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Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

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12:07   5 Декабря 2019
Россия

Медведев заявил, что российская экономика прожила 2019 год стабильно

Медведев заявил, что российская экономика прожила 2019 год стабильно

Глава правительства Дмитрий Медведев завил, что российская экономика прожила уходящий год стабильно.

«Экономика прожила год стабильно — это самое главное. Развивалась, но не такими темпами, как мы бы хотели. От 1,3 до 1,5 процента ВВП», — сказал премьер.

По словам Медведева, начало работы над нацпроектами, как и ожидалось, сопровождалось таким разогревом. В перспективе Россия сможет выйти на устойчивые темпы роста — до трех процентов. Премьер уверен, что это достижимо.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #медведев

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