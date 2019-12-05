Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал инфляцию в 3,8 процента самой низкой за всю историю РФ. Об этом он заявил на большой пресс-конференции.

По словам Медведева, такая низкая инфляция означает то, что цены меняются в этих границах. Он также рассказал, что безработица в России составила 4,6 процента, что гораздо ниже, чем цифры в других странах.

Профицит бюджета составляет 1,8 процента от ВВП, что является «приличным запасом прочности». Медведев заявил, что такие цифры позволяют России смотреть в будущее с уверенностью.