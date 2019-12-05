Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Реальные доходы россиян в 2019 году стали постепенно расти — Медведев

Реальные доходы россиян в 2019 году стали постепенно расти — Медведев

 Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют

Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

 Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО
РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством

РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством

 Китай заявил, что не является угрозой для НАТО

Китай заявил, что не является угрозой для НАТО
Реальные доходы россиян в 2019 году стали постепенно расти — Медведев

Реальные доходы россиян в 2019 году стали постепенно расти — Медведев

 Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют

Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

 Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО
РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством

РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством

 Китай заявил, что не является угрозой для НАТО

Китай заявил, что не является угрозой для НАТО
12:11   5 Декабря 2019
Россия

Медведев назвал инфляцию в 3,8 процента самой низкой за всю историю РФ

Медведев назвал инфляцию в 3,8 процента самой низкой за всю историю РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал инфляцию в 3,8 процента самой низкой за всю историю РФ. Об этом он заявил на большой пресс-конференции.

По словам Медведева, такая низкая инфляция означает то, что цены меняются в этих границах. Он также рассказал, что безработица в России составила 4,6 процента, что гораздо ниже, чем цифры в других странах. 

Профицит бюджета составляет 1,8 процента от ВВП, что является «приличным запасом прочности». Медведев заявил, что такие цифры позволяют России смотреть в будущее с уверенностью.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #медведев #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...