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 Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют

Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

 Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

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12:22   5 Декабря 2019
Россия

Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ не ведут переговоры о едином парламенте

Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ не ведут переговоры о едином парламенте

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск не ведут диалог по политическим вопросам, в частности не планируют создавать единый парламент. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает РИА Новости. 

Глава республики, обращаясь к парламентариям, затронул тему переговоров с Россией по углублению интеграции. Лукашенко подчеркнул, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, в том числе о создании единого парламента, сообщает Sputnik Беларусь. 

Президент Белоруссии также подчеркнул, что никогда не подпишет документы, которые принесут вред его стране. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #белоруссия #общество #весь мир

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