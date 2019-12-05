Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ не ведут переговоры о едином парламенте

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск не ведут диалог по политическим вопросам, в частности не планируют создавать единый парламент. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает РИА Новости.

Глава республики, обращаясь к парламентариям, затронул тему переговоров с Россией по углублению интеграции. Лукашенко подчеркнул, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, в том числе о создании единого парламента, сообщает Sputnik Беларусь.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что никогда не подпишет документы, которые принесут вред его стране.