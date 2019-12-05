Стартовала большая пресс-конференция Медведева
Большая пресс-конференция премьер-министра Дмитрия Медведева проходит 5 декабря, она началась ровно в полдень.
Так, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Мир», ОТР, «Звезда» и прочие транслируют ее в онлайн-режиме. Также трансляции в реальном времени проходят в российской социальной сети «ВКонтакте» и на видео-хостинге YouTube.
Глава российского правительства ответит на вопросы 20 телеканалов, оценит события уходящего года, а также подведет его итоги. Пресс-конференция стала 12-й по счету, первая же состоялась 24 декабря 2008 года.
Смотрите «Разговор с Дмитрием Медведевым» – интервью представителям 20 телеканалов, в котором председатель правительства России подводит итоги года: https://t.co/OsnvIVeTXI— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 5, 2019