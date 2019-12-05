Мединский заявил, что в наши дни Пушкин и Достоевский бедствовали бы из-за пиратства

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что в наши дни Александр Пушкин и Федор Достоевский не смогли бы прожить на свои гонорары из-за пиратства. Об этом он высказался на Х съезде Российского книжного союза.

«Никакой Пушкин и Достоевский жить на гонорары сегодня не могли бы никогда, потому что все уходит в сеть», – заявил министр.

Встреча проходила в Шуваловском корпусе Московского государственного университета им. Ломоносова.

Мединский убежден, что в кино сложилась такая же ситуация, но по сравнению с книжной отраслью, в кино крутятся большие деньги и кинокомпании сосредотачивают усилия на продукте перед премьерой.

В связи с этим Мединский предложил Российскому книжному клубу подумать над законопроектом, который устроит и авторов, и всю сферу в целом, а Министерство культуры, в свою очередь, его рассмотрит и внесет.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Мединского ужесточить борьбу с пиратством в России.