40-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве не будет, об этом заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее портал Gismeteo опубликовал прогноз на ночь с 31 декабря на 1 января, в котором сообщалось, что в столице и Московской области будет -40 градусов. Согласно данным портала, похолодание наступит 27 декабря.

Как заявила Позднякова, такие долгосрочные прогнозы — это что-то из области фантастики. Она также рассказала, что за всю историю метеонаблюдений сильный мороз в Москве был в ночь на 1 января 1979 года, передает РИА Новости.

Также «бредом» информацию назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, который раскритиковал прогнозы Gismeteo. По его словам, к концу декабря в Москве установится снежный покров, а в новогоднюю ночь ожидается не холоднее -10...-15 градусов.