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Реальные доходы россиян в 2019 году стали постепенно расти — Медведев

 Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют

Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

 Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО
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Китай заявил, что не является угрозой для НАТО
12:00   5 Декабря 2019
Россия

40-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве не будет

40-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве не будет

40-градусных морозов в новогоднюю ночь в Москве не будет, об этом заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее портал Gismeteo опубликовал прогноз на ночь с 31 декабря на 1 января, в котором сообщалось, что в столице и Московской области будет -40 градусов. Согласно данным портала, похолодание наступит 27 декабря. 

Как заявила Позднякова, такие долгосрочные прогнозы — это что-то из области фантастики. Она также рассказала, что за всю историю метеонаблюдений сильный мороз в Москве был в ночь на 1 января 1979 года, передает РИА Новости. 

Также «бредом» информацию назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, который раскритиковал прогнозы Gismeteo. По его словам, к концу декабря в Москве установится снежный покров, а в новогоднюю ночь ожидается не холоднее -10...-15 градусов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #погода #новый год

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