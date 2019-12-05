Заслуженный эколог РФ сообщил о трагической гибели диких животных от тока

Лося, медведей, енотовидных собак и лисицу убило током в Тверской области. Животные прикоснулись к провисшему электропроводу. Об этом в четверг сообщает РИА Новости, ссылаясь на заслуженного эколога России Валентинга Пажетнова.

По его словам, столб стоял рядом с болотом, почва просела, а провод провис, в нем запутался лось.

«Медведи учуяли запах мяса и пришли на место, где тоже погибли – провод 10 киловольт, коснулся и все», — цитирует агентство слова собеседника.

Он подчеркнул, что та же самая участь постигла нескольких енотовидных собак и лисицу. Такое большое количество медведей объясняется тем, что у них был гон, а дело было в начале июня. Пажентов напомнил, что медведи могут услышать запах разлагающегося мяса за десятки километров.

Заслуженный эколог отметил, что раньше гибель животных от электричества случалась чаще. Это было связано с тем, что опоры линии электропередачи были деревянные и не такие устойчивые. Он рассказал о случае, когда 15 лет назад медведь подошел к столбу за 40 километров, встал на задние лапы, дотронулся и погиб.