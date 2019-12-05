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12:29   5 Декабря 2019
Сирия

Российские офицеры привезли гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Даръа

Российские офицеры привезли гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Даръа

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии вместе с фондом имени Ахмада Кадырова привезли продукты, теплые вещи, детские рюкзаки и одеяла жителям сирийской Даръа.

Сотни горожан получили гуманитарную помощь от российских военнослужащих, на встрече побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). В акции поучаствовали подразделения российской военной полиции — они обеспечили безопасность и приняли жалобы от местных жителей, которые страдают от действий террористических «спящих ячеек».

Российские офицеры привезли гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Даръа

Горожане получили более пяти тонн продовольствия, 1300 комплектов теплых вещей и предметов канцелярии. Школьникам были выданы рюкзаки и письменные принадлежности. В конце встречи население провинции выразило благодарность России за помощь и поддержку.

Помощь сирийским жителям ЦПВС оказывает регулярно, поставляется продовольствие и предлагается помощь медиков.

Большая часть провинции долгое время была подконтрольна «Исламскому государству» и «Джебхат ан-Нусры», террористическим организациям, запрещенным на территории России. Территории были зачищены служащими Сирийской национальной армии (САА) при поддержке ВКС России.

Напомним, что ФАН недавно опубликовало первую часть большого расследования, в котором изложены факты, доказывающие связь либерального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками. Также стало известно, что сотрудник «Новой» не только сотрудничал с террористами, но и получал серьезную финансовую поддержку от беглого олигарха Михаила Ходорковского.

 

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Автор: Лев Собакин
#сирия #саа #сар

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