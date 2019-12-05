Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии вместе с фондом имени Ахмада Кадырова привезли продукты, теплые вещи, детские рюкзаки и одеяла жителям сирийской Даръа.

Сотни горожан получили гуманитарную помощь от российских военнослужащих, на встрече побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). В акции поучаствовали подразделения российской военной полиции — они обеспечили безопасность и приняли жалобы от местных жителей, которые страдают от действий террористических «спящих ячеек».

Горожане получили более пяти тонн продовольствия, 1300 комплектов теплых вещей и предметов канцелярии. Школьникам были выданы рюкзаки и письменные принадлежности. В конце встречи население провинции выразило благодарность России за помощь и поддержку.

Помощь сирийским жителям ЦПВС оказывает регулярно, поставляется продовольствие и предлагается помощь медиков.

Большая часть провинции долгое время была подконтрольна «Исламскому государству» и «Джебхат ан-Нусры», террористическим организациям, запрещенным на территории России. Территории были зачищены служащими Сирийской национальной армии (САА) при поддержке ВКС России.

Напомним, что ФАН недавно опубликовало первую часть большого расследования, в котором изложены факты, доказывающие связь либерального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками. Также стало известно, что сотрудник «Новой» не только сотрудничал с террористами, но и получал серьезную финансовую поддержку от беглого олигарха Михаила Ходорковского.