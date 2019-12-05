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Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

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11:53   5 Декабря 2019
Россия

Депутат Ростовской области предложил сделать 31 декабря выходным для женщин

Депутат Ростовской области предложил сделать 31 декабря выходным для женщин

Депутат ЗакСа Ростовской области Евгений Федяев предложил губернатору региона Василию Голубеву сделать 31 декабря выходным днем для женщин. По его словам, вся подготовка к праздникам и так ложится на плечи представительниц прекрасного пола.

«Особая нагрузка в этот день падает на представительниц прекрасного пола – на хрупкие плечи донских девушек и женщин ложится масса дел, особенно, связанных с подготовкой праздничного стола», — отметил депутат. 

По его словам, идею перенести один из выходных дней на 31 декабря одобрили на федеральном уровне, однако Госдума не успеет сделать этот день выходным для всех россиян. Такое право получают главы регионов. Губернаторы Томской и Кировской областях уже им воспользовались.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #новый год #ростовская область

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