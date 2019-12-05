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11:44   5 Декабря 2019
Россия

Путин заявил, что хорошая книга воспитывает в человеке лучшие качества

Путин заявил, что хорошая книга воспитывает в человеке лучшие качества

Российский лидер Владимир Путин отметил уважительное отношение россиян к книгам. Об этом он заявил в приветствии делегатам и гостям X съезда Российского книжного союза. Соответствующий текст был опубликован в четверг, 5 декабря, на сайте Кремля. 

По мнению главы государства, отношение к книгам в России всегда было особым, бережным и уважительным. 

«Ведь хорошая книга с детства служит важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры», — сказано в приветствии. 

Президент также отметил плодотворную работу Российского книжного союза, которая направлена на популяризацию чтения и реализацию интересных образовательных проектов. 

5 декабря в Шуваловском корпусе МГУ имени Ломоносова проходит X съезд Российского книжного союза. Главными темами для обсуждения стали российский книжный рынок и его анализ, роль и место чтения в национальных проектах РФ и другие. В ходе встречи выступят министр культуры РФ Владимир Мединский, а также ректор МГУ Виктор Садовничий. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #книга

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