Путин заявил, что хорошая книга воспитывает в человеке лучшие качества

Российский лидер Владимир Путин отметил уважительное отношение россиян к книгам. Об этом он заявил в приветствии делегатам и гостям X съезда Российского книжного союза. Соответствующий текст был опубликован в четверг, 5 декабря, на сайте Кремля.

По мнению главы государства, отношение к книгам в России всегда было особым, бережным и уважительным.

«Ведь хорошая книга с детства служит важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры», — сказано в приветствии.

Президент также отметил плодотворную работу Российского книжного союза, которая направлена на популяризацию чтения и реализацию интересных образовательных проектов.

5 декабря в Шуваловском корпусе МГУ имени Ломоносова проходит X съезд Российского книжного союза. Главными темами для обсуждения стали российский книжный рынок и его анализ, роль и место чтения в национальных проектах РФ и другие. В ходе встречи выступят министр культуры РФ Владимир Мединский, а также ректор МГУ Виктор Садовничий.