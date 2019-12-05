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11:41   5 Декабря 2019
Россия

Госдума отклонила законопроект об обязательном ношении жетонов в Росгвардии и полиции

Госдума отклонила законопроект об обязательном ношении жетонов в Росгвардии и полиции

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект об обязательном ношении жетонов в Росгвардии и полиции. Автором законопроекта является сенатор, экс-омбудсмен Владимир Лукин. 

Лукин внес законопроект в Госдуму летом 2019 года. По его мнению, закон должен обеспечивать открытость и гласность деятельности правоохранителей. Согласно его предложению, полицейские и сотрудники Росгвардии должны обязательно размещать на форме или амуниции идентификационные номера, если сотрудники несут службу в общественных местах.

Госдума отклонила законопроект, так как на него отсутствует отзыв российского правительства. Зампредседателя комитета Александр Хинштейн отметил, что также в законопроекте Лукина отсутствуют необходимые расчеты, хотя он предполагает дополнительные расходы из федерального бюджета. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #политика

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