Аксаков опроверг слухи о подорожании ОСАГО на 30 процентов

Увеличение стоимости полиса ОСАГО почти на треть — это вброс, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 5 декабря он выступил в Государственной думе.

«Могу заверить, что повышения тарифов на 30 процентов не произойдет. Максимум, что будет, — это индексация на уровень инфляции или около четырех процентов», — сказал парламентарий.

Напомним, что ранее газета «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков опубликовала материал, в котором говорится о возможном 30-процентном увеличении тарифа по ОСАГО. Сейчас полис стоит около шести с половиной тысяч рублей на легковую машину мощностью от 50 до 70 лошадиных сил.