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 Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют

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Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

 Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

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11:26   5 Декабря 2019
Россия

Аксаков опроверг слухи о подорожании ОСАГО на 30 процентов

Аксаков опроверг слухи о подорожании ОСАГО на 30 процентов

Увеличение стоимости полиса ОСАГО почти на треть — это вброс, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 5 декабря он выступил в Государственной думе.

«Могу заверить, что повышения тарифов на 30 процентов не произойдет. Максимум, что будет, — это индексация на уровень инфляции или около четырех процентов», — сказал парламентарий.

Аксаков опроверг слухи о подорожании ОСАГО на 30 процентов

Напомним, что ранее газета «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков опубликовала материал, в котором говорится о возможном 30-процентном увеличении тарифа по ОСАГО. Сейчас полис стоит около шести с половиной тысяч рублей на легковую машину мощностью от 50 до 70 лошадиных сил.

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Автор: Анна Манц
#осаго #аксаков

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