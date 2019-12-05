РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством

Российско-китайские консультации по стратегической безопасности завершились заключением договоренностей о совместном противостоянии вмешательству извне во внутренние дела и укреплении стратегического взаимодействия.

Об этом в четверг сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

В ходе проходивших в Шанхае консультаций России и Китая обсуждались вопросы стратегической безопасности, в том числе ситуация на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке. Участие в консультациях с российской стороны принимал секретарь Совбеза России Николай Патрушев, а с китайской – член Политбюро ЦК КПК (Коммунистической партии Китая» Ян Цзечи.

«Стороны договорились укрепить стратегическое взаимодействие, выступать решительно против внешнего вмешательства, оказывать взаимную поддержку в вопросах, представляющих коренные интересы друг для друга, согласились и дальше занимая четкую позицию против политики односторонних действий и практики психологического террора, защищать международный и региональный мир и стабильность», - сообщила Хуа Чуньин в ходе брифинга.

По ее словам, серьезным ударом, подрывающим международный порядок, стала в последнее время политика односторонних действий, а также политический террор – ряд стран позволяет себе грубо вмешиваться в дела других стран, подрывать их суверенитет, а также их интересы безопасности и развития.

Россия и Китай, добавила Хуа Чуньин, как постоянные члены Совета Безопасности ООН и партнеры по всеобъемлющему взаимодействию, должны повышать уровень взаимодействия, укреплять контакты по стратегической безопасности, защищать общую безопасности и коренные интересы друг друга.