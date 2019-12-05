Проект «Академический класс» расширили на восемь регионов

Министерство науки и высшего образования намерено запустить в восьми регионах России проект формирования академических классов в школах, сообщили в пресс-службе ведомства 5 декабря.

«Уже определились пилотные регионы, в которых начнется реализация проекта: Санкт-Петербург, Карелия, Татарстан, Башкирия, Северная Осетия, Пермский край, Новосибирская и Ивановская области», — уточнили представители министерства.

Стоит отметить, что «Академический класс» с 2016 года реализуется в Москве. Куратор проекта и заместитель главы департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки Ирина Чугуева указала, что идею можно реализовать на базе научно-образовательных центров мирового уровня, которые создаются согласно национальному проекту «Наука».

«Возможно, в ближайшее время к списку пилотных регионов присоединятся и другие субъекты», — добавили в пресс-службе.

Как указали в ведомстве, «Академический класс» — это успешный пример сотрудничества региона и федерации для достижения общей цели. Сам проект призван помочь школьникам осознанно выбрать профессию через научно-исследовательскую деятельность.