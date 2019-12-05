Китай заявил, что не является угрозой для НАТО
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что растущее влияние Пекина не означает, что он стал угрозой для НАТО или других стран. Китай верен мирному развитию, выступает за равенство и взаимоуважение.
«Растущий Китай означает растущую силу в поддержке мира и справедливости. Мы также обратили внимание на то, что многие внутри НАТО не хотят быть врагами Китая», — сказала дипломат.
По ее словам, главной угрозой является политика односторонних действий и попытки притеснения других государств.
Напомним, неподалеку от британского города Уотфорд прошла встреча лидеров стран НАТО, посвященная 70-летию альянса. В итоговом заявлении НАТО впервые признала растущее влияние Китая в мировой политике.