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11:14   5 Декабря 2019
Россия

Опору Крымского моста украсили 20-метровым изображением строителя

Опору Крымского моста украсили 20-метровым изображением строителя

Опору Крымского моста украсили 20-метровым изображением строителя, передает информационный центр «Крымский мост».

Портрет появился на автодорожной опоре благодаря крымским художникам. На рисунке изображен рабочий на фоне судоходных арок моста через Керченский пролив, также на изображении присутствуют кот Мостик и пес Цыган — талисманы моста. На создание рисунка ушло две недели. Он будет виден не только пассажирам поездов, проходящих с материка на полуостров, но и экипажам судов, проходящих под мостом.

Авторы посвятили рисунок всем строителям, которые задействованы при возведении Крымского моста. Это 15 тысяч инженеров и рабочих со всей России. Как отмечают в информационном центре, в строительстве моста участвовали специалисты, которые были заняты на других глобальных стройках, в частности, на БАМе, также они возводили объекты к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество #крымский мост

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