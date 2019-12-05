Медведев подведет итоги года на уникальной пресс-конференции 5 декабря

Доцент Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал большую пресс-конференцию Дмитрия Медведева уникальным форматом, который создает особый канал коммуникации между властью и населением. Об этом он заявил в четверг, 5 декабря, в комментарии для ФБА «Экономика сегодня».

Политолог отметил, что нигде в мире, за исключением России, первые лица страны не общаются с населением, поэтому подобные пресс-конференции и прямые линии можно назвать уникальными.

«В США за президента это делает исключительно пресс-секретарь, нынешний президент Трамп лишь ввел что-то похожее в виде твит-высказываний, но обратной связи с главой государства там нет. Равно как и в других странах Запада», — напомнил он.

По его мнению, власть в России избрала правильный курс — честное общение с населением посредством СМИ и напрямую. При этом к каждому подобному диалогу идет тщательная подготовка. Это делается для того, чтобы россияне смогли получить полные и ясные ответы на разные вопросы. Охват аудитории таких мероприятий прямо говорит о том, что в России их ждут с нетерпением, заключил Шаповалов.

5 декабря премьер-министр РФ в прямом эфире подведет итоги работы кабмина и расскажет об основных задачах, которые стоят перед правительством. Глава правительства проводит подобные конференции в начале декабря.