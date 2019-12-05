Уроженец Средней Азии осужден в Петербурге за сотрудничество с террористами ИГ*

Уроженец Средней Азии И. Авезов осужден в Санкт-Петербурге за сотрудничество с террористами ИГ* (запрещено в РФ). Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Известно, что Авезов проживал в Санкт-Петербурге и финансировал террористов из ИГ*. Пособника террористов задержали 19 марта, тогда же и завели уголовное дело.

2-й Западный окружной военный суд признал Авезова виновным в содействии террористической деятельности и приговорил к девяти годам тюрьмы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее ФСБ сообщала о том, что в Москве и Челябинске задержаны девять человек, которые вербовали мигрантов и мусульман в одну из террористических группировок, запрещенных в России.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.