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 Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют

Медведев пообещал, что YouTube в России не закроют
Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко созывают «Майдан» перед саммитом в Париже

 Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО

Украинский депутат рассказал о том, в каком случае Украину примут в НАТО
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10:55   5 Декабря 2019
Россия

Уроженец Средней Азии осужден в Петербурге за сотрудничество с террористами ИГ*

Уроженец Средней Азии осужден в Петербурге за сотрудничество с террористами ИГ*

Уроженец Средней Азии И. Авезов осужден в Санкт-Петербурге за сотрудничество с террористами ИГ* (запрещено в РФ). Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Известно, что Авезов проживал в Санкт-Петербурге и финансировал террористов из ИГ*. Пособника террористов задержали 19 марта, тогда же и завели уголовное дело. 

2-й Западный окружной военный суд признал Авезова виновным в содействии террористической деятельности и приговорил к девяти годам тюрьмы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима. 

Ранее ФСБ сообщала о том, что в Москве и Челябинске задержаны девять человек, которые вербовали мигрантов и мусульман в одну из террористических группировок, запрещенных в России.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#суд #россия #иг #петербург

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