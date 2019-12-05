Восемь судов эвакуировали в Москве после сообщений об угрозе «минирования»
Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, поступившие в четверг утром по электронной почте, стали причиной эвакуации восьми московских судов.
Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда, эвакуированы гагаринский, Лефортовский, Таганский, Тимирязевский, Троицкий, Хорошевский, Черемушкинский и Чертановский суды.
«На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы», - говорится в сообщении.
Из одного только Хорошевского суда, как уточнили в пресс-службе, было выведено около 60 человек. При этом отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку зданий.
Напомним, волна ложных сообщений о «минировании» судов в Москве и Санкт-Петербурге не утихает с прошлой недели. Ни одна проверка, проведенная после сообщений с угрозами, не выявила опасности.