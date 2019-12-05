Центр Москвы перекроют для автомобилей с 28 декабря до 6 января, это связано с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество», который будет проходить в столице в эти дни.

Как сообщает мэрия Москвы, движение для автотранспорта перекроют в ночь на 28 декабря 2019 года и откроют лишь 6 января в 22:00. На это время улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд, а также Театральный проезд станут частично пешеходными.

Кроме того, на все это время движение перекроют по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам. Плоскостные парковки в районе Театральной площади тоже закроют, передает столичная мэрия.

Отмечается, что сам фестиваль «Путешествие в Рождество» начнется 13 декабря 2019 года и завершится 12 января 2020 года.