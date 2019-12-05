Самая дорогая рождественская елка стоит в Испании

Отель «Кемпински Байя» в испанском курорте Марбелья выделился самой дорогой в мире рождественской елкой, стоимость которой достигла 14 миллионов долларов. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Высота дерева превышает шесть метров, а над ее украшением около месяца работала британская художница Дебби Уингэм. Так, на елке можно найти три тысячи кристаллов Сваровски, настоящие страусиные яйца, покрытые золотом и алмазной пылью, украшения с голубыми сапфирами и бриллиантами, а также дорогостоящие ткани. Игрушки были изготовлены с использованием кожи, меха норки и украшений от домов моды, например Chanel и Louis Vuitton.

И это не все. На рождественском дереве также есть розовый и красный бриллианты, стоимость которых составляет 2,3 и 4,9 миллионов долларов соответственно. Все это богатство находится под круглосуточной охраной, сообщили в газете.

Ранее почетное место самой дорогой елки занимало дерево, установленное отеле Emirates Palace в Абу-Даби в 2010 году. Тогда зеленую красавицу оценивали в 11,4 миллиона долларов.